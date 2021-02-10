Міжнародна федерація футбольної статистики визначила кращих бомбардирів в історії футболу на клубному рівні

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики склала список кращих бомбардирів в історії футболу на клубному рівні.
У нього включені футболісти, на рахунку яких 500+ забитих м'ячів у клубній кар'єрі.
Пальма своєрідної першості належить бразильському нападнику Ромаріо (689 голів). За ним іде його легендарний співвітчизник Пеле (684). Замикає трійку лідерів португалець Кріштіану Роналду, в його активі 661 м'яч.
Ліонель Мессі (651) - на п'ятому місці. З діючих футболістів минулого тижня в рейтинг увійшов також Златан Ібрагімович, він забив 501 гол у складі різних клубів.
Бомбардири на клубному рівні за версією IFFHS:
- 1. Ромаріо (Бразилія) - 689 голів
- 2. Пеле (Бразилія) - 684
- 3. Кріштіану Роналду (Португалія) - 661
- 4. Йозеф Біцан (Австрія) - 656
- 5. Ліонель Мессі (Аргентина) - 651
- 6. Ференц Пушкаш (Угорщина) - 645
- 7. Джиммі Джонс (Північна Ірландія) - 635
- 8. Джо Бембрік (Північна Ірландія) - 593
- 9. Ейсебіо (Португалія) - 581
- 10. Герд Мюллер (Німеччина) - 566
- 11. Гленн Фергюсон (Північна Ірландія) - 562
- 12-13. Фернанду Пейротеу (Португалія) - 538
- 12-13. Джиммі Макгрорі (Шотландія) - 538
- 14. Уве Зеєлер (Німеччина) - 508
- 15. Златан Ібрагімович (Швеція) - 501
- 16. Альфредо Ді Стефано (Аргентина) - 500