Міжнародна федерація футбольної статистики визначила кращих бомбардирів в історії футболу на клубному рівні

Роналду лише третій.

Фото: EPA/UPG Ромаріо

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики склала список кращих бомбардирів в історії футболу на клубному рівні.

У нього включені футболісти, на рахунку яких 500+ забитих м'ячів у клубній кар'єрі.

Пальма своєрідної першості належить бразильському нападнику Ромаріо (689 голів). За ним іде його легендарний співвітчизник Пеле (684). Замикає трійку лідерів португалець Кріштіану Роналду, в його активі 661 м'яч.

Ліонель Мессі (651) - на п'ятому місці. З діючих футболістів минулого тижня в рейтинг увійшов також Златан Ібрагімович, він забив 501 гол у складі різних клубів.

Бомбардири на клубному рівні за версією IFFHS: