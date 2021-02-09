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Серена Вільямс пояснила, чому грає в екстравагантному вбранні на Australian Open

Одна штанина - це ретромода.

Серена Вільямс
Фото: EPA/UPG
Серена Вільямс

Експерша ракетка світу Серена Вільямс (№11 WTA) у своєму дебютному матчі на Australian Open-2021 домоглася комфортної перемоги над німкенею Лаурою Зігемунд - 6:1, 6:1.

22-разова переможниця турнірів "Великого Шолома" в одиночному розряді вкотре здивувала шанувальників своїм незвичайним вбранням. 39-річна американка вийшла на корт у триколорному комбінезоні з однією штаниною.

Після матчу Серена пояснила, що так ушанувала темношкіру американську легкоатлетку, 3-разову олімпійську чемпіонку, володарку чинних світових рекордів на 100 і 200 метрів Флоренс Гріффіт-Джойнер.

Флоренс Гріффіт-Джойнер
Флоренс Гріффіт-Джойнер

"Вона мене надихнула. Вона була чудовою спортсменкою мого дитинства. І її стиль постійно змінювався, вона чудово одягалася", - заявила Серена, сіяна на турнірі 11-ю.

Highlights зустрічі Вільямс - Зігемунд.

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