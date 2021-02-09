Директор Української Прем'єр-ліги розповів про повернення глядачів на трибуни

Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про перспективи можливого повернення уболівальників на трибуни на матчах чемпіонату України.

"Беручи до уваги погоду, дай бог, щоб у нас все добре пройшло в перших турах відновлення УПЛ, щоб ми нормально стартували без форсмажорів. А на уболівальників, думаю, можна буде розраховувати не раніше березня.

Будемо сподіватися, що вже можна буде говорити про якісь відсотки глядачів. Потрібно набратися терпіння і дочекатися офіційної позиції Міністерства охорони здоров'я з цього питання", - заявив директор УПЛ в інтерв'ю Tribuna.com.

При цьому Дикий зазначив, що з моменту переходу України на адаптивний карантин (28 лютого), обмеження будуть більш м'якими і можна буде розраховувати на допуск уболівальників по всій країні.

"Ми зацікавлені, щоб наші клуби мали підтримку на трибунах. Будемо сподіватися, що це буде стосуватися всіх місць, де наші клуби проводять домашні матчі, - заявив функціонер.