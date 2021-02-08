У Катарі підходить до завершення 17-ї Клубний чемпіонат світу з футболу.

У другому півфіналі зустрілися переможці Ліги Чемпіонів-2019/20: європейської - "Баварія" і африканської - "Аль-Ахлі".

Каїрський клуб героїчно боровся, але протистояти німецькій машині, звичайно ж, не міг. Дубль Роберта Левандовскі забезпечив "Баварії" підсумкову перемогу - 2:0.

У фіналі підопічні Ганса-Дітера Фліка зустрінуться з переможцем Ліги Чемпіонів КОНКАКАФ мексиканським "Тигресем", який несподівано здолав "Палмейрас" (1:0).

А "Аль-Ахлі" чекає втішний матч за "бронзу" проти бразильського клубу.

Обидва матчі відбудуться у четвер, 11 лютого.

Highlights матчу "Баварія" - "Аль-Ахлі".