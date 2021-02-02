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Коли прочитав про борги "Барселони", мало не захлинувся, - президент "Баварії"

Проте Карл-Хайнц Румменігге вважає, що каталонці владнають фінансове становище.

Коли прочитав про борги "Барселони", мало не захлинувся, - президент "Баварії"
Карл-Хайнц Румменігге
Фото: EPA/UPG

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге висловився про катастрофічну фінансову ситуацію в "Барселоні".

"За сніданком я прочитав про борги "Барселони" і мало не захлинувся. Якби в "Баварії" був такий борг, я не зміг би спати спокійно. Але я не думаю, що з "Барселоною" щось трапиться. Такий клуб не може піти на дно, тому що становить величезну цінність для Каталонії", - наводить слова Румменігге championat.com з посиланням на Sky Germany.

"У будь-якому випадку мені шкода, що клуби можуть так залізти в борги. "Баварія" залишається зразком для наслідування в цьому питанні, якщо врахувати те, що відбувається в "Барселоні" або в Італії, де навіть зарплати не виплачуються. Ми, з одного боку, прагнемо спортивного успіху, а з іншого - економічної стабільності", - зазначив 65-річний чемпіон світу у складі збірної ФРН.

Нагадаємо, Румменігге побачив позитив у коронавірусі.

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