Фінська лижниця Кертту Нісканен зламала стопу під час масстарту на 10 км класичним стилем, який пройшов у суботу, 30 січня, на VI етапі Кубка світу у Фалуні.

При цьому 32-річна спортсменка фінішувала дванадцятою.

Фінка відчула біль у нозі наприкінці гонки. Коли саме була отримана травма, Нісканен не знає.

"Після гонки біль став нестерпним, і причина цього з'ясувалася вже після повернення додому, до Фінляндії. Я була в хорошій формі і могла б показати хороші результати. Зараз почуваюся вкрай погано", - написала Кертту в Instagram.

Таким чином, вона точно пропустить чемпіонат світу, який пройде з 23 лютого по 7 березня в німецькому Оберстдорфі.

Ймовірно, закінчення сезону також пройде без Кертту.

Відзначимо, Нісканен була частиною фінської естафетної команди на ЧС-2015 року, ЧС-2017 і на недавньому етапі Кубка світу в Лахті.

Цієї зими фінку переслідують невдачі. Спочатку вона знялася з Тур де Скі через проблеми зі шлунком після першої ж гонки, тепер - перелом ноги. Початок же сезону був для Нісканен обнадійливим - на домашньому етапі Кубка світу в Руці вона стала шостою в гонці на 10 км класичним стилем.