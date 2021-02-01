В рамках 26-го туру Шотландського Прем'єршіпа клуб "Мотеруелл" на виїзді здобув перемогу над "Росс Каунті" - 2:1.

Переможний гол на 74-й хвилині записав на свій рахунок зімбібвійскій легіонер гостей Бевіс Мугабі.

Забив гол 25-річний захисник "Мотеруелла" в шикарному, високому стрибку після розіграшу кутового удару.

При цьому Мугабі побив рекорд Кріштіану Роналду, стрибнувши вище, ніж це зробив португалець в грудні 2019 року в матчі проти "Сампдорії" (2:1).

Нагадаємо, тоді Кріштіану забив гол з висоти 256 сантиметрів, відірвавшись від землі на 71 см.

Мугабі, чий зріст становить 191 сантиметр, підстрибнув на 4 сантиметри вище португальця, коли забивав у ворота "Росс Каунті".

It's official.



Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal 🤯@B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF — Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021

"Мені, можливо, доведеться написати Роналду в директ і сказати: "Бро, тобі потрібно поліпшити гру". Звичайно, приємно, коли тебе порівнюють з одним з найбільших гравців. Можливість стрибнути так високо, як він - безумство. Але я більше задоволений перемогою команди, ніж голом", - цитує Мугабі The Sun.

"Я завжди високо стрибав, але ні в кого не було можливості це побачити. Я працюю над цим в тренажерному залі і завжди намагаюся додати стрибок в гру. Але не можу гарантувати, що знову буду вистрибувати так само високо, як Роналду", - скромно зауважив Бевіс.