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Гравець Шотландського Прем'єршіпа побив рекорд Кріштіану Роналду по могутності стрибка

Бевіс Мугабі відрізняється стрибучістю.

Гравець Шотландського Прем'єршіпа побив рекорд Кріштіану Роналду по могутності стрибка
Фото: Motherwell FC

В рамках 26-го туру Шотландського Прем'єршіпа клуб "Мотеруелл" на виїзді здобув перемогу над "Росс Каунті" - 2:1.

Переможний гол на 74-й хвилині записав на свій рахунок зімбібвійскій легіонер гостей Бевіс Мугабі.

Забив гол 25-річний захисник "Мотеруелла" в шикарному, високому стрибку після розіграшу кутового удару.

При цьому Мугабі побив рекорд Кріштіану Роналду, стрибнувши вище, ніж це зробив португалець в грудні 2019 року в матчі проти "Сампдорії" (2:1).

Нагадаємо, тоді Кріштіану забив гол з висоти 256 сантиметрів, відірвавшись від землі на 71 см.

Мугабі, чий зріст становить 191 сантиметр, підстрибнув на 4 сантиметри вище португальця, коли забивав у ворота "Росс Каунті".

"Мені, можливо, доведеться написати Роналду в директ і сказати: "Бро, тобі потрібно поліпшити гру". Звичайно, приємно, коли тебе порівнюють з одним з найбільших гравців. Можливість стрибнути так високо, як він - безумство. Але я більше задоволений перемогою команди, ніж голом", - цитує Мугабі The Sun.

"Я завжди високо стрибав, але ні в кого не було можливості це побачити. Я працюю над цим в тренажерному залі і завжди намагаюся додати стрибок в гру. Але не можу гарантувати, що знову буду вистрибувати так само високо, як Роналду", - скромно зауважив Бевіс.

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