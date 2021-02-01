Напередодні матчу 22-го туру чемпіонату Франції "Марсель" - "Ренн" радикально налаштовані фанати провансальської команди намагалися штурмувати тренувальний центр клубу, повідомляє Get French Football News.

Фанати, незадоволені останніми результатами команди, влаштували масову ходу до клубній базі, а потім закидали тренувальний центр камінням, петардами і димовими шашками.

Заспокоїти натовп спробували капітан "Марселя" Стів Манданда та захисник Альваро Гонсалес.

В результаті, одна з петард потрапила в спину Гонсалесу, а на базі загорілося кілька дерев і газон.

Фото: ФК "Марсель" Альваро Гонсалес

Марсель вже засудив дії ультрас. "Не дивлячись на втручання поліції, невиправданий спалах насильства поставив під загрозу життя гравців, тренерів та персоналу бази. Клуб має всі докази варварського поводження ультрас, ми співпрацюємо з правоохоронними органами", - йдеться в заяві клубу. 🔹Un aperçu de l’entrée de la Commanderie après le passage des supporters :



🎥 @InfosFrancaises #TeamOM #EyraudDemission pic.twitter.com/EgcNC0RysY — Mercat'OM (@mercat_om) January 30, 2021 🔹Les centaines de supporters présents ont arrosé la Commanderie de fumigènes : #TeamOM pic.twitter.com/7mrIJnPTwk — Mercat'OM (@mercat_om) January 30, 2021

Додамо, що матч "Марсель" - "Ренн" був скасований.

Відзначимо, команда Андре Віллаш-Боаша зазнала поразки в трьох останніх матчах Ліги 1. У чемпіонаті Франції клуб йде на дев'ятому місці з 32 очками.

Стало відомо, що португальський фахівець може покинути свій пост. Його місце має шанс зайняти екснаставник дортмундської "Боруссії" Люсьєн Фавр.