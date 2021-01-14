У матчі за Суперкубок Франції, який відбувся на нейтральному полі в Лансі, "Парі Сен-Жермен" обіграв своїх принципових суперників з "Марселя" - 2:1.

Відзначимо, що для головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно Суперкубок Франції став першим трофеєм за всю кар'єру наставника.

Під завісу першого тайму рахунок відкрив Мауро Ікарді - 1:0.

Наприкінці другої половини зустрічі Неймар подвоїв перевагу парижан - 2:0. А на передостанній хвилині основного часу матчу Дімітрі Пає до мінімуму скоротив відставання в рахунку - 2:1. Але часу на порятунок провансальцям просто не вистачило.

ПСЖ виграв Суперкубок Франції увосьме поспіль.

До "епохи парижан" володарями трофея ставав "Ліон" 2012 року, коли з рахунком 3:2 обіграв "Монпельє".

Огляд матчу ПСЖ - "Марсель".