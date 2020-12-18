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Гол Неймара визнали найкращим на груповому етапі Ліги чемпіонів

Більшість респондентів віддали свої голоси за бразильця.

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар

УЄФА підбив підсумки голосування за кращий гол групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Кращим був визнаний гол форварда "Парі Сен-Жермен" Неймара забитий у ворота "Істанбула".

У число номінантів також входили Лука Модріч ("Реал"), Антуан Грізманн ("Барселона"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Йозуа Кімміх ("Баварія") і Магомед-Шапі Сулейманов ("Краснодар").

Всі ці шість голів були визнані кращими в кожному окремому турі ЛЧ.

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