УЄФА підбив підсумки голосування за кращий гол групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
Кращим був визнаний гол форварда "Парі Сен-Жермен" Неймара забитий у ворота "Істанбула".
У число номінантів також входили Лука Модріч ("Реал"), Антуан Грізманн ("Барселона"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Йозуа Кімміх ("Баварія") і Магомед-Шапі Сулейманов ("Краснодар").
Всі ці шість голів були визнані кращими в кожному окремому турі ЛЧ.
🥇 Неймар - автор лучшего гола группового этапа #ЛигаЧемпионов-2020/21! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 18, 2020
1️⃣. Неймар: ПСЖ - Башакшехир
2️⃣. Модрич: Шахтер - РЕАЛ
3️⃣. Гризманн: Ференцварош - БАРСЕЛОНА
4️⃣. Бруну Фернандеш: МЮ - Башакшехир
5️⃣. Киммих: Локомотив - БАВАРИЯ
6️⃣. Сулейманов: Севилья - КРАСНОДАР pic.twitter.com/F0KsdvhyLY