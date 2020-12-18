Україна завоювала першу медаль з вільної боротьби на Кубку світу

За підсумками шостого дня індивідуального Кубка світу з боротьби, який проходить у Белграді, скарбничка збірної України поповнилася однією бронзовою медаллю.

Її завоював у ваговій категорії до 57 кілограмів Андрій Яценко.

За 3 секунди до завершення сутички українець, програючи Стефану Мічичу 0:2, провів прийом, який забезпечив йому перемогу. В бронзовий фінал Андрій пройшов, перемігши у втішному бою Развана Ковача.

Олександр Хоцяновський також боровся за третє місце, проте за 15 секунд до кінця сутички дебютант збірної Білорусі Денис Храменков зміг провести вдалу атаку і здобув перемогу.

Нагадаємо, в жіночій боротьбі Україна посіла друге місце в загальному заліку.