У підсумковому матчі 13-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв останній у турнірній таблиці "Шеффід Венздей" - 3:2.

Рахунок відкрили господарі - це зробив Девід Макголдрік.

Дубль Маркуса Решфорда і гол Антоні Марсьяля, здавалося, заспокоїли гру.

Але Маголдрік на 87-й хвилині своїм дублем змусив понервувати підопічних Уле-Гуннара Сольск'яера.

Проте гостям вдалося відстояти переможний для себе рахунок і встановити новий дивовижний рекорд АПЛ.

"Червоні дияволи" виграли зі старту чемпіонату шість матчів на виїзді, першою пропускаючи гол.

Окрім зустрічі з "Шеффілдом", мова йде про ігри з "Брайтоном" (3:2), "Ньюкаслом" (4:1), "Евертоном" (3:1), "Саутгемптоном" (3:2) і "Вест Гемом" (3:1).

Man Utd have now come from behind to win each of their last six Premier League away games:



↪️ 3-2 vs. Brighton

↪️ 4-1 vs. Newcastle

↪️ 3-1 vs. Everton

↪️ 3-2 vs. Southampton

↪️ 3-1 vs. West Ham

↪️ 3-2 vs. Sheff Utd



Comeback FC do it again. 😅 pic.twitter.com/jmT9mKUmyy — Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020

Плюс МЮ повторив рекорд "Тоттенгема" 1960 року, забивши 2+ голи в 10 поспіль виїзних іграх чемпіонату Англії.

10 - Manchester United are the first side ever to score 2+ goals in 10 consecutive away games in the Premier League; indeed, they are the first club to do so in the English top-flight since Tottenham in October 1960. Clinical. pic.twitter.com/3bZlwx1Lxo — OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2020

"МанЮнайтед" – лише четверта команда в історії вищих дивізіонів Англії, яка перемогла на виїзді 10 разів поспіль, після "Тоттенгема" (з квітня по жовтень 1960 р.), "Челсі" (з квітня по грудень 2008 р.) та "Манчестера Сіті" (з травня по грудень 2017 р.).