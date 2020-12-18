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"Манчестер Юнайтед" продовжив свою фантастичну рекордну серію в Англійській прем'єр-лізі

"Червоні дияволи" здобули чергову перемогу на виїзді.

"Манчестер Юнайтед" продовжив свою фантастичну рекордну серію в Англійській прем'єр-лізі
"Манчестер Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 13-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв останній у турнірній таблиці "Шеффід Венздей" - 3:2.

Рахунок відкрили господарі - це зробив Девід Макголдрік.

Дубль Маркуса Решфорда і гол Антоні Марсьяля, здавалося, заспокоїли гру.

Але Маголдрік на 87-й хвилині своїм дублем змусив понервувати підопічних Уле-Гуннара Сольск'яера.

Проте гостям вдалося відстояти переможний для себе рахунок і встановити новий дивовижний рекорд АПЛ.

"Червоні дияволи" виграли зі старту чемпіонату шість матчів на виїзді, першою пропускаючи гол.

Окрім зустрічі з "Шеффілдом", мова йде про ігри з "Брайтоном" (3:2), "Ньюкаслом" (4:1), "Евертоном" (3:1), "Саутгемптоном" (3:2) і "Вест Гемом" (3:1).

Плюс МЮ повторив рекорд "Тоттенгема" 1960 року, забивши 2+ голи в 10 поспіль виїзних іграх чемпіонату Англії.

"МанЮнайтед" – лише четверта команда в історії вищих дивізіонів Англії, яка перемогла на виїзді 10 разів поспіль, після "Тоттенгема" (з квітня по жовтень 1960 р.), "Челсі" (з квітня по грудень 2008 р.) та "Манчестера Сіті" (з травня по грудень 2017 р.).

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