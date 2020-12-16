Вінгер "Шахтаря" Соломон зацікавив два клуби Англійської прем'єр-ліги

Ізраїльтянин може перебратися на Туманний Альбіон уже в зимову кампанію.

Вінгер "Шахтаря" Манор Соломон потрапив у сферу інтересів двох клубів Англійської прем'єр-ліги - "Арсеналу" і "Лідса", повідомляє Onlinegooner.com.

За відомостями видання, головний тренер лондонців Мікель Артета має намір посилити атаку команди в січні, тому керівництво "Арсеналу" може розглянути варіант з ізраїльтянином.

Відзначається, що 21-річний футболіст потрапив на радари "канонірів" минулого місяця, коли забив єдиний гол у матчі групового етапу Ліги націй між збірними Ізраїлю і Шотландії.

Вступити з "Арсеналом" в боротьбу за півзахисника може "Лідс".

Разом із тим лондонський клуб активно цікавиться форвардом "Боруссії" М Маркусом Тюрамом.

Додамо, що підписати Соломона хотіла "Аталанта", але "Шахтар" відхилив пропозицію італійців на 20 млн євро.

Цього сезону ізраїльтянин зіграв у 17 матчах "Шахтаря" в усіх турнірах, забив 5 голів і віддав результативну передачу.