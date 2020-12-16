Усик погодився, щоб Джошуа провів бій з Пулєвим, але за однієї умови

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував позицію президента WBO Пако Валькарселя щодо можливого бою Ентоні Джошуа з українцем.

Напередодні Валькарсель заявив, що його організація не має наміру надавати володарю пояса в суперважкій вазі Джошуа ще одну відстрочку в захисті свого титулу заради бою з Тайсоном Ф'юрі.

"Минуло достатньо часу з тих пір, як Усик був оголошений обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі. Це було 16-18 місяців назад. З тих пір багато чого сталося. По-перше, Джошуа і Руїс провели другий бій. Потім ми повинні були побитися з Ей Джеєм, але Пулєв теж стояв у черзі, так що ми провели переговори і Усик погодився, щоб спочатку відбувся цей бій, але за умови, що він потім поб'ється з переможцем", - цитує Красюка Fightnews.info.

"Це були не просто розмови, а офіційна позиція промоутерів і санкціонуючих органів. Тепер Пако Валькарсель вимагає виконання зобов'язань. Я думаю, що це справедливо. Обов'язкові захисти - це те, що допомагає цим видом спорту бути чесним", - зазначив промоутер.