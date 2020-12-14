Промоутер Усика розповів, коли планується чемпіонський бій проти Джошуа

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 12 КО) Олександр Красюк в інтерв'ю Sky Sports поділився планами на майбутній поєдинок його клієнта проти

чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

За словами Красюка цей бій планується на весну 2021 року.

"Мій прогноз, план і наша стратегія - бій проти ЕJ в квітні або травні 2021 року. У WBO є право примусити Джошуа до обов'язкового захисту свого титулу. Всі хочуть побачити бій Ентоні з Ф'юрі, але я не думаю, що цей поєдинок скоро відбудеться", - повідомив Красюк.

"Я ще не обговорював з Усиком бій Джошуа проти Кулєва, проте Ентоні виглядав переконливо", - зазначив промоутер.

У свою чергу, промоутери Джошуа і Ф'юрі Едді Гирн і Боб Арум відповідно намірені вже незабаром організувати бій своїх клієнтів за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейте.

При цьому сторони вже погодили основні умови поєдинку.

Додамо, що

Усик відмовляється від грошової компенсації заради поєдинку з Джошуа.