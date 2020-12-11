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Джошуа і Пулєв влаштували перепалку на процедурі зважування

Наступна їхня зустріч відбудеться вже завтра в ринзі.

Джошуа і Пулєв влаштували перепалку на процедурі зважування
Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв
Фото: Skysports.com

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і обов'язковий претендент Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) на офіційній процедурі зважування провели останню зустріч перед боєм.

Боксери підійшли до поєдинку практично з однаковою вагою - у Джошуа 108,8 кг проти 108,4 кг у Пулєва.

Відзначимо, що на відміну від дуелі поглядів, яка пройшла на подив по-джентльменськи, на зважуванні боксери дали волю словам.

Перепалка тривала понад три хвилини і проходила в кілька етапів зі змінним успіхом.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться в Лондоні вже завтра. На кону буде чемпіонський пояс IBF.

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