Наступна їхня зустріч відбудеться вже завтра в ринзі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і обов'язковий претендент Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) на офіційній процедурі зважування провели останню зустріч перед боєм.

Боксери підійшли до поєдинку практично з однаковою вагою - у Джошуа 108,8 кг проти 108,4 кг у Пулєва.

Відзначимо, що на відміну від дуелі поглядів, яка пройшла на подив по-джентльменськи, на зважуванні боксери дали волю словам.

Перепалка тривала понад три хвилини і проходила в кілька етапів зі змінним успіхом.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться в Лондоні вже завтра. На кону буде чемпіонський пояс IBF.