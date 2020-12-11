Українські біатлоністи провалили спринтерську гонку етапу Кубка світу в Гохфільцені

На третьому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені пройшла друга гонка - чоловічий спринт із двома вогневими рубежами.
Перемогу здобув норвежець Йоханнес Дале.
На п'єдесталі 23-річний уродженець комуни Льоренскуг був в оточенні французів - Кантена Фійона Майє і Фаб'єна Клода, які поступилися норвежцю на 17 і 29 секунд відповідно.
Лідер загального заліку КС Йоханнес Бьо вперше в сезоні залишився без медалі.
Українські біатлоністи вкрай невдало провели гонку.
З п'яти учасників лише двоє потрапили в топ-60 і виступлять завтра в гонці переслідування.
Результати гонки:
- Йоханнес Дале (0+0) 23:32,5
- Кантен Фійон Майє (0+0) +17,1
- Фаб'єн Клод (0+1) +29,0
...
- 30. Артем Прима (0+1) +1:34,1
- 52. Антон Дудченко (1+0) +2:16,6
- 68. Богдан Цимбал (0+1) +2:35,2
- 74. Дмитро Підручний (1+0) +2:49,2
- 87. Руслан Ткаленко (2+1) +3:16,2