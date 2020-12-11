Українські біатлоністи провалили спринтерську гонку етапу Кубка світу в Гохфільцені

Лише два українці пройшли в пасьют.

На третьому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені пройшла друга гонка - чоловічий спринт із двома вогневими рубежами.

Перемогу здобув норвежець Йоханнес Дале.

На п'єдесталі 23-річний уродженець комуни Льоренскуг був в оточенні французів - Кантена Фійона Майє і Фаб'єна Клода, які поступилися норвежцю на 17 і 29 секунд відповідно.

Лідер загального заліку КС Йоханнес Бьо вперше в сезоні залишився без медалі.

Українські біатлоністи вкрай невдало провели гонку.

З п'яти учасників лише двоє потрапили в топ-60 і виступлять завтра в гонці переслідування.

Результати гонки:

Йоханнес Дале (0+0) 23:32,5 Кантен Фійон Майє (0+0) +17,1 Фаб'єн Клод (0+1) +29,0

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