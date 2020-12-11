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Опублікована остаточна цього року таблиця коефіцієнтів УЄФА

Україна зберегла 12-ту позицію.

Опублікована остаточна цього року таблиця коефіцієнтів УЄФА
Фото: uefa.com

По завершенню 6-го туру групового етапу Ліги Європи таблиця коефіцієнтів УЄФА набула остаточного вигляду.

Україна завершила 2020 рік на 12-й позиції.

Матчі підсумкового туру групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи принесли Україні 0,6 бала. Вони здобуті зусиллями донецького "Шахтаря", який зіграв унічию з "Інтером" (0:0), і київського "Динамо", який обіграв "Ференцварош" (1:0). "Зоря" свій матч програла "Бразі" (0:2).

Наш конкурент за 11-те місце Шотландія виступила в 6-му турі ЛЄ успішно. У свою чергу, найближчий переслідувач України Туреччина відійшла від нас іще далі.

Результати найближчих до України асоціацій:

Шотландія (здобуто в турі 1 бал):

  • "Рейнджерс" обіграв "Лех" - 2:0 (ЛЄ)
  • "Селтік" переграв "Лілль" - 3:2 (ЛЄ)

Туреччина (здобуто в турі 0):

  • "Істанбул" програв ПСЖ - 1:5 (ЛЧ)
  • "Сівасспор" поступився "Маккабі" Тель-Авів - 0:1 (ЛЄ)

Таким чином, Шотландія збільшила свій відрив від України до 0,425 бала. Проте тепер має тільки один клуб в єврокубках ("Рейнджерс"), тоді як від України виступають "Динамо" і "Шахтар".

Варто також відзначити, що Туреччина, Данія і Кіпр, що йдуть за Україною, втратили всі свої команди в єврокубках і не зможуть посунути нашу асоціацію за підсумками сезону-2020/21 з 12-го рядка.

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