США ввели санкції проти клубу Російської Прем'єр-ліги

Вчора, 10 грудня, в Міжнародний день прав людини Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело нові санкції проти президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, повідомляється на офіційному сайті OFAC.

Санкції торкнуться активів Кадирова, а також організації, пов'язані з главою Чечні. У їх числі - футбольний клуб "Ахмат" і однойменний бійцівський клуб.

Зокрема, влада США звинувачує Кадирова в причетності до вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова і порушенні прав людини. Глава Чечні був внесений до так званого "Списка Магнітського".

Вся власність Кадирова і юросіб, пов'язаних з ним, що знаходиться в США або на території дії законів США, буде заблокована і вилучена. Крім того, громадянам і компаніям США забороняється взаємодіяти з особами, які потрапили в санкційні списки. Забороняється будь-яка співпраця: від ділових взаємодій до надання фінансової допомоги.

Додамо, що "Ахмат" після 17-го туру Російської Прем'єр-ліги займає 8-е екваторне місце в турнірній таблиці.