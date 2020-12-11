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Віцепрезидент УАФ заявив, коли потрібно чекати результатів апеляції CAS на матч Швейцарія - Україна

Олег Протасов не розраховує дізнатися рішення до кінця року.

Віцепрезидент УАФ заявив, коли потрібно чекати результатів апеляції CAS на матч Швейцарія - Україна
Олег Протасов
Фото: uaf.ua

9 грудня Українська асоціація футболу (УАФ) підтвердила, що подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) з приводу рішення УЄФА присудити збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії.

У УАФ прокоментували можливі дати офіційної відповіді CAS.

Зокрема, віцепрезидент УАФ Олег Протасов очікує рішення в першому кварталі 2021 року.

"Так, попереду новорічні свята, тому очікувати рішення з нашого питання в цьому році вже навряд чи варто. Це не швидкий процес. Коли можуть розглянути? Цим питанням займаються наші юристи.

Думаю, доведеться почекати десь пару місяців", - цитує функціонера Meta-ratings.com.ua.

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