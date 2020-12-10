Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Напередодні завершилися заключні матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, за результатами яких визначилися всі 16 учасників плей-офф.

При цьому також став відомий їх посів при жеребкуванні.

Варто відзначити, що максимальну кількість в 1/8 фіналу зберегли представники Німеччини і Іспанії (по 4 команди), по три команди від Італії та Англії, і по одній команді представлена Португалія і Франція.

Сіяні команди:

"Баварія" (Німеччина),

"Манчестер Сіті" (Англія),

"Ліверпуль" (Англія),

"Челсі" (Англія),

"Боруссія" Д (Німеччина),

"Ювентус" (Італія),

ПСЖ (Франція),

"Реал" (Іспанія).

Несіяні команди:

"Порту" (Португалія),

"Севілья" (Іспанія),

"Лаціо" (Італія),

"Барселона", Іспанія),

РБ "Лейпциг" (Німеччина),

"Атлетіко" (Іспанія),

"Аталанта" (Італія),

"Боруссія" М (Німеччина).

Головною перевагою сіяних команд буде те, що матчі-відповіді вони будуть проводити вдома.

Крім того, обмеженням для команд є те, що вони не можуть на цій стадії зустрітися з представниками своєї асоціації, а також з командою, яка була їхнім суперником в груповому раунді.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

Перші матчі цієї стадії турніру намічені на 16 і 17 лютого, а також 23 і 24 лютого.

Поєдинки-відповіді пройдуть 9 і 10 березня, а також 16 і 17 березня.