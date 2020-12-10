Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Напередодні завершилися заключні матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, за результатами яких визначилися всі 16 учасників плей-офф.
При цьому також став відомий їх посів при жеребкуванні.
Варто відзначити, що максимальну кількість в 1/8 фіналу зберегли представники Німеччини і Іспанії (по 4 команди), по три команди від Італії та Англії, і по одній команді представлена Португалія і Франція.
Сіяні команди:
- "Баварія" (Німеччина),
- "Манчестер Сіті" (Англія),
- "Ліверпуль" (Англія),
- "Челсі" (Англія),
- "Боруссія" Д (Німеччина),
- "Ювентус" (Італія),
- ПСЖ (Франція),
- "Реал" (Іспанія).
Несіяні команди:
- "Порту" (Португалія),
- "Севілья" (Іспанія),
- "Лаціо" (Італія),
- "Барселона", Іспанія),
- РБ "Лейпциг" (Німеччина),
- "Атлетіко" (Іспанія),
- "Аталанта" (Італія),
- "Боруссія" М (Німеччина).
Головною перевагою сіяних команд буде те, що матчі-відповіді вони будуть проводити вдома.
Крім того, обмеженням для команд є те, що вони не можуть на цій стадії зустрітися з представниками своєї асоціації, а також з командою, яка була їхнім суперником в груповому раунді.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).
Перші матчі цієї стадії турніру намічені на 16 і 17 лютого, а також 23 і 24 лютого.
Поєдинки-відповіді пройдуть 9 і 10 березня, а також 16 і 17 березня.