Фото: EPA/UPG Паоло Россі і Дієго Марадона

Колишній нападник збірної Італії і чемпіон світу-1982 Паоло Россі помер у віці 64 років. Про це повідомляє Football Italia.

Причина смерті поки що невідома.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу-1982, який проводили в Іспанії, Россі визнали найкращим бомбардиром - він забив 6 голів, випередивши німця Карла-Гайнца Румменігге (5 голів), бразильця Зіко (4 голи) і поляка Збігнева Бонека (4 голи).

У півфіналі мундіалю збірна Італії обіграла Польщу - 2:0, обидва м'ячі на рахунку Россі.

У фіналі ЧС-1982 Італія обіграла ФРН з рахунком 3:1, Россі відкрив рахунок на 57-й хвилині зустрічі.

Того ж року футболіст став володарем "Золотого м'яча".

Россі захищав кольори "Ювентуса", "Мілана", "Комо", "Віченци", "Верони" і "Перуджі". Разом з "Ювентусом" він виграв Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків, Суперкубок УЄФА і двічі Серію А.

Згадуючи ЧС -1982 і Паоло Россі.

Нагадаємо, що 25 листопада помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.