Помер легендарний футболіст Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років, повідомляє Clarin. Ексгравець помер через зупинку серця.

11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Ексфутболіст переніс операцію на мозку. У аргентинця виявили крововилив.

Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

Останній раз Дієго бачили на публіці 30 жовтня на матчі 1-го туру чемпіонату Аргентини його команди "Гімнасія і Есгріма" з "Патронато" (3:0), який був присвячений 60-річчю Марадони.

Перед матчем йому вручили пам'ятну дошку. Дієго не залишився спостерігати за грою, пославшись на погане самопочуття. Пізніше повідомлялося, що він був доставлений в клініку Іпенса в Ла-Платі, приблизно в годині їзди від Буенос-Айреса.

Марадона найбільш відомий завдяки виступам за "Барселону" (1982 - 1984), "Наполі" (1984 - 1991) і збірну Аргентини, в складі якої він став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

Марадона є почесним громадянином Буенос-Айреса. Іменем Дієго названий стадіон клубу "Архентінос Хуніорс", відкритий 26 грудня 2003 року в день його дебюту в складі команди.