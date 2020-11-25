Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
ГоловнаСпорт

Помер легендарний футболіст Дієго Марадона

У жовтні футболіст переніс операцію на мозку.

Помер легендарний футболіст Дієго Марадона
Дієго Марадона
Фото: EPA/UPG

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років, повідомляє Clarin. Ексгравець помер через зупинку серця.

11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Ексфутболіст переніс операцію на мозку. У аргентинця виявили крововилив.

Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

Останній раз Дієго бачили на публіці 30 жовтня на матчі 1-го туру чемпіонату Аргентини його команди "Гімнасія і Есгріма" з "Патронато" (3:0), який був присвячений 60-річчю Марадони. 

Перед матчем йому вручили пам'ятну дошку. Дієго не залишився спостерігати за грою, пославшись на погане самопочуття. Пізніше повідомлялося, що він був доставлений в клініку Іпенса в Ла-Платі, приблизно в годині їзди від Буенос-Айреса.

Марадона найбільш відомий завдяки виступам за "Барселону" (1982 - 1984), "Наполі" (1984 - 1991) і збірну Аргентини, в складі якої він став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

Марадона є почесним громадянином Буенос-Айреса. Іменем Дієго названий стадіон клубу "Архентінос Хуніорс", відкритий 26 грудня 2003 року в день його дебюту в складі команди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також