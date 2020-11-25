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ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого тренера року

Представлені тренери АПЛ, Бундесліги і Ла Ліги.

Фото: ФІФА

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала список кандидатів на звання найкращого тренера за підсумками 2020 року.

У список увійшли Марсело Б'єлса ("Лідс"), Ганс-Дітер Флік ("Баварія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Гулен Лопетегі ("Севілья") і Зінедін Зідан ("Реал").

Голосування на сайті ФІФА почалося сьогодні і триватиме до 9 грудня. 11 грудня опублікують трійцю претендентів на нагороду.

Церемонія нагородження відбудеться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі.

У 2019-му нагороду завоював наставник "Ліверпуля" Клопп.

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