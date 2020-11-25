ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця року

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила шортліст футболістів, які претендують на приз найкращому гравцеві 2020 року на церемонії вручення FIFA Football Awards.
У список увійшли 11 футболістів, серед яких форварди Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе і Кріштіану Роналду.
Лідером за кількістю номінантів став "Ліверпуль", який делегував одразу чотирьох виконавців.
Зазначимо, що переможець останнього розіграшу Ліги чемпіонів "Баварія" - лише двох, включаючи Тьяго Алькантару, який тепер захищає кольори того ж "Ліверпуля".
Повний список претендентів:
- Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль)
- Кріштіану Роналду (Ювентус)
- Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті)
- Роберт Левандовський (Баварія)
- Садіо Мане (Ліверпуль)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Ліонель Мессі (Барселона)
- Неймар (ПСЖ)
- Серхіо Рамос (Реал)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Верджіл ван Дейк (Ліверпуль)
В окремій номінації ФІФА нагородить найкращого воротаря року. На нагороду претендують:
- Аліссон (Ліверпуль)
- Тібо Куртуа (Реал)
- Кейлор Навас (ПСЖ)
- Мануель Ноєр (Баварія)
- Ян Облак (Атлетико)
- Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
Віддати голос за свого фаворита в обох номінаціях можна на сайті ФІФА за посиланням.
Нагадаємо, минулого року футболістом року за версією ФІФА став Ліонель Мессі. Найкращим воротарем - Аліссон.