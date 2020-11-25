ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця року

Мессі, Роналду і Левандовський - у списку.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила шортліст футболістів, які претендують на приз найкращому гравцеві 2020 року на церемонії вручення FIFA Football Awards.

У список увійшли 11 футболістів, серед яких форварди Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе і Кріштіану Роналду.

Лідером за кількістю номінантів став "Ліверпуль", який делегував одразу чотирьох виконавців.

Зазначимо, що переможець останнього розіграшу Ліги чемпіонів "Баварія" - лише двох, включаючи Тьяго Алькантару, який тепер захищає кольори того ж "Ліверпуля".

Повний список претендентів:

Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль)

Кріштіану Роналду (Ювентус)

Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті)

Роберт Левандовський (Баварія)

Садіо Мане (Ліверпуль)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Ліонель Мессі (Барселона)

Неймар (ПСЖ)

Серхіо Рамос (Реал)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Верджіл ван Дейк (Ліверпуль)

В окремій номінації ФІФА нагородить найкращого воротаря року. На нагороду претендують:

Аліссон (Ліверпуль)

Тібо Куртуа (Реал)

Кейлор Навас (ПСЖ)

Мануель Ноєр (Баварія)

Ян Облак (Атлетико)

Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Віддати голос за свого фаворита в обох номінаціях можна на сайті ФІФА за посиланням.

Нагадаємо, минулого року футболістом року за версією ФІФА став Ліонель Мессі. Найкращим воротарем - Аліссон.