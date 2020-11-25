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ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця року

Мессі, Роналду і Левандовський - у списку.

ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця року
Фото: FIFA.com

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила шортліст футболістів, які претендують на приз найкращому гравцеві 2020 року на церемонії вручення FIFA Football Awards.

У список увійшли 11 футболістів, серед яких форварди Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе і Кріштіану Роналду.

Лідером за кількістю номінантів став "Ліверпуль", який делегував одразу чотирьох виконавців.

Зазначимо, що переможець останнього розіграшу Ліги чемпіонів "Баварія" - лише двох, включаючи Тьяго Алькантару, який тепер захищає кольори того ж "Ліверпуля".

Повний список претендентів:

  • Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль)
  • Кріштіану Роналду (Ювентус)
  • Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті)
  • Роберт Левандовський (Баварія)
  • Садіо Мане (Ліверпуль)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Ліонель Мессі (Барселона)
  • Неймар (ПСЖ)
  • Серхіо Рамос (Реал)
  • Мохамед Салах (Ліверпуль)
  • Верджіл ван Дейк (Ліверпуль)

В окремій номінації ФІФА нагородить найкращого воротаря року. На нагороду претендують:

  • Аліссон (Ліверпуль)
  • Тібо Куртуа (Реал)
  • Кейлор Навас (ПСЖ)
  • Мануель Ноєр (Баварія)
  • Ян Облак (Атлетико)
  • Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Віддати голос за свого фаворита в обох номінаціях можна на сайті ФІФА за посиланням.

Нагадаємо, минулого року футболістом року за версією ФІФА став Ліонель Мессі. Найкращим воротарем - Аліссон.

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