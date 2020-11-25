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Роналду повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Кріштіану відзначився черговим голом у турнірі.

Роналду повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Ювентус" завдяки голам Кріштіану Роналду і Альваро Морати зумів здобути на "Альянц Стедіум" вольову перемогу над "Ференцварошем" (2:1) в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Завдяки переможному голу Морати, забитому на 90+2 хвилині, "Стара синьйора" забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу.

Що стосується гола Роналду, то для 35-річного португальця це 70-й м'яч, забитий в домашніх матчах його команд в ЛЧ. За цим показником, який є рекордним в історії турніру, Кріштіану зрівнявся з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, CR7 раніше захищав кольори "Манчестера Юнайтед" і "Реала".

Додамо, що Роналду залишається найкращим бомбардиром ЛЧ - 132 голи. Слідом за ним розташувався Мессі (118).

Огляд матчу "Ювентус" - "Ференцварош".

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