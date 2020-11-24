Шевченко увійшов до числа номінантів на звання найкращого футболіста XXI століття

Наставник збірної України Андрій Шевченко претендує на звання найкращого футболіста XXI століття за версією Globe Soccer Awards.

Нагорода вручається переможцю опитування від Європейської асоціації футбольних агентів і Європейської асоціації клубів.

На цей момент за Шевченка проголосували 2% респондентів, і за кількістю голосів він випереджає таких зірок, як Девід Бекгем, Кіліан Мбаппе, Лука Модрич, Луїш Фігу, Філіп Лам, Роберт Левандовський, Неймар і Хаві.

Такий самий відсоток голосів набрали Зінедін Зідан, Франческо Тотті, Роналдо і Златан Ібрагімович.

Лідирують у голосуванні Кріштіану Роналду (32%), Мохамед Салах (25%) і Ліонель Мессі (20%).

Усього в число номінантів увійшли 28 футболістів.

Проголосувати за свого фаворита можна за цим посиланням.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня.