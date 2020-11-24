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Шевченко увійшов до числа номінантів на звання найкращого футболіста XXI століття

В українця славна компанія.

Шевченко увійшов до числа номінантів на звання найкращого футболіста XXI століття
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Наставник збірної України Андрій Шевченко претендує на звання найкращого футболіста XXI століття за версією Globe Soccer Awards.

Нагорода вручається переможцю опитування від Європейської асоціації футбольних агентів і Європейської асоціації клубів.

На цей момент за Шевченка проголосували 2% респондентів, і за кількістю голосів він випереджає таких зірок, як Девід Бекгем, Кіліан Мбаппе, Лука Модрич, Луїш Фігу, Філіп Лам, Роберт Левандовський, Неймар і Хаві.

Такий самий відсоток голосів набрали Зінедін Зідан, Франческо Тотті, Роналдо і Златан Ібрагімович.

Лідирують у голосуванні Кріштіану Роналду (32%), Мохамед Салах (25%) і Ліонель Мессі (20%).

Усього в число номінантів увійшли 28 футболістів.

Проголосувати за свого фаворита можна за цим посиланням.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня.

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