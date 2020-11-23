Фото: EPA/UPG "Ліверпуль"

У ключовому матчі 9-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Енфілді" зустрілися третя і друга команди чемпіонату - відповідно "Ліверпуль" приймав "Лестер".

Як не дивно, боротьби не було. "Ліверпуль", який переживає великі кадрові проблеми, не залишив супернику жодних шансів, забивши три "сухі" м'ячі.

64 - Liverpool are now unbeaten in their last 64 home games in the top-flight (W53 D11); the longest such run in the club’s history. Incredible. pic.twitter.com/ymEcbfp9Wy — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2020

Тож "мерсисайдці" встановили новий клубний рекорд, продовживши фантастичну безпрограшну серію домашніх матчів до 64 поєдинків: підлеглі Юргена Клоппа виграли 53 матчі і 11 разів зіграли внічию з різницею м'ячів 169 - 42.