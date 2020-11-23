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"Ліверпуль" установив чергове історичне клубне досягнення

Команда Клоппа не програє вдома 64 матчі поспіль.

&quot;Ліверпуль&quot;
Фото: EPA/UPG
"Ліверпуль"

У ключовому матчі 9-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Енфілді" зустрілися третя і друга команди чемпіонату - відповідно "Ліверпуль" приймав "Лестер".

Як не дивно, боротьби не було. "Ліверпуль", який переживає великі кадрові проблеми, не залишив супернику жодних шансів, забивши три "сухі" м'ячі.

Тож "мерсисайдці" встановили новий клубний рекорд, продовживши фантастичну безпрограшну серію домашніх матчів до 64 поєдинків: підлеглі Юргена Клоппа виграли 53 матчі і 11 разів зіграли внічию з різницею м'ячів 169 - 42.

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