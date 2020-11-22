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У Бундеслізі голкіпер "Байєра" забив безглуздий автогол

Лукаш Градецка був в ударі.

У Бундеслізі голкіпер "Байєра" забив безглуздий автогол
Лукаш Градецка (праворуч)
Фото: EPA/UPG

В рамках 8-го туру Бундесліги леверкузенський "Байєр" на виїзді обіграв "Армінію" - 2:1.

Відзначимо, що всі три голи були на рахунку гравців "Байєра". Особливо запам'ятається автогол голкіпера "фармацевтів" Лукаша Градецка.

На 47-й хвилині зустрічі 31-літній фінський голкіпер отримав передачу від захисника і на лінії воротарського не влучив по м'ячу, після чого той опинився в сітці. Так рахунок став нічийним.

Виручив свого голкіпера Александар Драгович, який на 88-й хвилині забив переможний гол.

"Байєр" займає третє місце в нинішньому сезоні Бундесліги, набравши 18 очок і на 1 очко відстає від лідера - "Баварії".

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