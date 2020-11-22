В рамках 8-го туру Бундесліги леверкузенський "Байєр" на виїзді обіграв "Армінію" - 2:1.
Відзначимо, що всі три голи були на рахунку гравців "Байєра". Особливо запам'ятається автогол голкіпера "фармацевтів" Лукаша Градецка.
На 47-й хвилині зустрічі 31-літній фінський голкіпер отримав передачу від захисника і на лінії воротарського не влучив по м'ячу, після чого той опинився в сітці. Так рахунок став нічийним.
Виручив свого голкіпера Александар Драгович, який на 88-й хвилині забив переможний гол.
"Байєр" займає третє місце в нинішньому сезоні Бундесліги, набравши 18 очок і на 1 очко відстає від лідера - "Баварії".
This own goal by Lukas Hradecky. 😬🙈 pic.twitter.com/zn2Vt9NOrF— Sportsnet (@Sportsnet) November 21, 2020