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У шаленому поєдинку Джоковича і Тіма визначився перший фіналіст Підсумкового турніру АТР

Фортуна обрала сторону Домініка.

У шаленому поєдинку Джоковича і Тіма визначився перший фіналіст Підсумкового турніру АТР
Домінік Тім
Фото: EPA/UPG

На Підсумковому турнірі АТР, який проходить в Лондоні, відбувся перший півфінальний матч - зустрічалися перша і третя ракетки світу Новак Джокович і Домінік Тім відповідно.

Перемогу здобув Тім - 7:5, 6:7 (10-12), 7:6 (7-5).

У першому сеті до рахунку 5:5 було без натяків на брейк-пойнти - тенісисти утримували свої подачі. Однак два заключних гейми залишилися за Тімом. Спочатку австрієць взяв подачу Новака, а потім - і свою, а з нею і сет - 7:5.

Аналогічна картина спостерігалася і в другій партії. 

Тільки на відміну від першого сету 11-й гейм виграв Новак, а 12-й - Домінік - 6:6.

Жорстока битва продовжилася і на тай-брейку, в якому нерви міцніші виявилися у першій ракетки - 12-10.

Нічого не могли зробити теннісісті з подачею суперника і у вирішальному сеті. 

Знову все вирішив тай-брейк, в якому Джокович відразу пішов у відрив: 0-4. Здавалося, Тім зломлений. Але австрієць дав урок виживання, вигравши 6 розіграшів поспіль - 6:4. Першій ракетці вдалося до мінімуму скоротити відрив - 6-5. Але останнє слово і, що головне, подача були за Домініком - 7-5.

Австрієць в очікуванні свого суперника по фіналу. Ним стане переможець пари Рафаель Надаль - Данило Медведєв.

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