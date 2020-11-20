Джокович в дев'ятий раз в кар'єрі вийшов до півфіналу Підсумкового турніру АТР

На Підсумковому турнірі АТР у столиці Великобританії відбулися матчі третього туру в групі Лондон-2020, в якому визначився другий півфіналіст від цієї групи. Ним став серб Новак Джокович.

Перша ракетка світу обіграв Олександра Звєрєва - 6:3, 7:6 (7-4).

Для серба це дев'ятий вихід в півфінал Підсумкового турніру АТР в кар'єрі з 13-ти можливих для нього.

За вихід у фінал Джокович посперечається з австрійцем Домініком Тімом. У другому півфіналі росіянин Данило Медведєв зіграє з Рафаелем Надалем.

Обидва поєдинки відбудуться завтра.