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Джокович в дев'ятий раз в кар'єрі вийшов до півфіналу Підсумкового турніру АТР

Для цього Новак мав пройти німця Звєрєва.

Джокович в дев'ятий раз в кар'єрі вийшов до півфіналу Підсумкового турніру АТР
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

На Підсумковому турнірі АТР у столиці Великобританії відбулися матчі третього туру в групі Лондон-2020, в якому визначився другий півфіналіст від цієї групи. Ним став серб Новак Джокович.

Перша ракетка світу обіграв Олександра Звєрєва - 6:3, 7:6 (7-4).

Для серба це дев'ятий вихід в півфінал Підсумкового турніру АТР в кар'єрі з 13-ти можливих для нього.

За вихід у фінал Джокович посперечається з австрійцем Домініком Тімом. У другому півфіналі росіянин Данило Медведєв зіграє з Рафаелем Надалем.

Обидва поєдинки відбудуться завтра.

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