Українська Прем'єр-ліга перенесла один матч 10-го туру через коронавірус

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті повідомила, що матч 10-го туру "Олімпік" - "Зоря" не відбудеться через спалах коронавіруса в донецькій команді - позитивні тести здали багато футболістів, а також персонал команди. Крім того, в складі "Олімпіка" не залишилося жодного здорового воротаря, який зміг би зіграти в цій зустрічі.

Хворі гравці і співробітники клубу знаходяться на самоізоляції.

Матч повинен був відбутися 21 листопада.

УПЛ проведе додаткову нараду, на якому прийме рішення про нову дату і час проведення поєдинку чемпіонату України.