Українська прем'єр-ліга визначила найкращих гравця і тренера сезону-2019/20

Перед стартом матчу за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем" (3:1) відбулася традиційна церемонія нагородження кращих гравців минулого сезону Favbet Ліги.
До номінантів увійшли два представника "Шахтаря" і по одному - "Динамо" і "Зорі".
- Найкращий гравець сезону: Тайсон ("Шахтар");
- Найкращий воротар: Андрій П'ятов ("Шахтар");
- Відкриття сезону: Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Дніпро-1");
- Найкращий тренер: Віктор Скрипник ("Зоря");
- Найкращий арбітр: Катерина Монзуль.
За підсумками минулого сезону "Шахтар" став переможцем Favbet Ліги, випередивши "Динамо" на рекордні 23 очки.
Тим часом кияни виграли Кубок України.