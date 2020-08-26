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Українська прем'єр-ліга визначила найкращих гравця і тренера сезону-2019/20

Також визначили найкращих воротаря, молодого гравця й арбітра.

Тайсон
Фото: shakhtar.com
Тайсон

Перед стартом матчу за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем" (3:1) відбулася традиційна церемонія нагородження кращих гравців минулого сезону Favbet Ліги.

До номінантів увійшли два представника "Шахтаря" і по одному - "Динамо" і "Зорі".

  • Найкращий гравець сезону: Тайсон ("Шахтар");
  • Найкращий воротар: Андрій П'ятов ("Шахтар");
  • Відкриття сезону: Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Дніпро-1");
  • Найкращий тренер: Віктор Скрипник ("Зоря");
  • Найкращий арбітр: Катерина Монзуль.

За підсумками минулого сезону "Шахтар" став переможцем Favbet Ліги, випередивши "Динамо" на рекордні 23 очки.

Тим часом кияни виграли Кубок України.

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