Українська прем'єр-ліга визначила найкращих гравця і тренера сезону-2019/20

Фото: shakhtar.com Тайсон

Перед стартом матчу за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем" (3:1) відбулася традиційна церемонія нагородження кращих гравців минулого сезону Favbet Ліги.

До номінантів увійшли два представника "Шахтаря" і по одному - "Динамо" і "Зорі".

Найкращий гравець сезону: Тайсон ("Шахтар");

Тайсон ("Шахтар"); Найкращий воротар: Андрій П'ятов ("Шахтар");

Андрій П'ятов ("Шахтар"); Відкриття сезону: Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Дніпро-1");

Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Дніпро-1"); Найкращий тренер: Віктор Скрипник ("Зоря");

Віктор Скрипник ("Зоря"); Найкращий арбітр: Катерина Монзуль.

За підсумками минулого сезону "Шахтар" став переможцем Favbet Ліги, випередивши "Динамо" на рекордні 23 очки.

Тим часом кияни виграли Кубок України.