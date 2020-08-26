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Мессі вирішив покинути "Барселону", в клубі пригрозили судом

В клубі дали зрозуміти, що не виключають судової тяжби.

Мессі вирішив покинути "Барселону", в клубі пригрозили судом
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Аргентинський нападаючий "Барселони" Ліонель Мессі повідомив клуб про своє бажання залишити команду.

Про це повідомляє Associated Press.

Мессі повідомив про перехід з клубу після розгромної поразки каталонців в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від мюнхенської "Баварії". "Барселона" програла з рахунком 2: 8. Вперше з 2014 року клуб залишився без трофеїв в сезоні.

Поразка завершила складний сезон для "Барселони" і спровокувала одну з насерйозніших криз в історії клубу, яка призвела до відставок в керівництві команди.

"Барселона" підтвердила Associated Press, що Мессі відправив клубу документ, в якому висловлюється бажання покинути команду. Але в клубі дали зрозуміти, що не виключають судової тяжби.

Суперечка обертається навколо пункту контракту Мессі.

"Барселона" повідомила, що в документі, відправленому Мессі, згадується пункт, що дозволяє йому залишити клуб безкоштовно в кінці сезону. Однак клуб заявив, що крайній термін для вступу в силу цього пункту закінчився в червні, і що він звернеться за юридичною консультацією.

Контракт Мессі також містить пункт про викуп за 700 мільйонів євро (826 мільйонів доларів).

Мессі виступає за "Барселону" з 2003 року. За ці роки він шість разів ставав володарем нагороди "Золотий м'яч" як кращий гравець світу і допоміг клубу виграти 10 титулів іспанської ліги і чотири корони Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, одразу два фіналісти нинішньої єврокампанії - "Парі Сен-Жермен" і "Інтер" - зацікавлені в підписанні Ліонеля Мессі.

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