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Мессі заявив новому головному тренеру "Барселони", що бачить себе поза "Ноу Камп"

Лео воліє піти з "Барселони".

Мессі заявив новому головному тренеру "Барселони", що бачить себе поза "Ноу Камп"
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі перервав свою відпустку, щоб зустрітися з новим наставником команди Рональдом Куманом, повідомляє AS.

При цьому Лео повідомив нідерландському фахівцеві, що він радше піде з команди, ніж залишиться.

Єдиною проблемою для Мессі залишається його чинний контракт із каталонцями до 2021 року. Капітан "Барселони" прекрасно усвідомлює всі можливі труднощі, з якими йому доведеться зіткнутися перед імовірним відходом із клубу.

Разом із тим керівництво клубу також усвідомлює, що через рік Лео може покинути "блаугранас" абсолютно безкоштовно, у статусі вільного агента. І чи не краще продати його в це міжсезоння зацікавленим сторонам.

33-річний аргентинець задумався про зміну команди після розгромної поразки "Барселони" від "Баварії" (2:8) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Минулого сезону Мессі забив 31 гол і віддав 26 результативних передач у 44 матчах за каталонців.

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