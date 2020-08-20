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"Баварія" побила рекорд "Барселони" в Лізі чемпіонів

Мюнхенці виграли 10 матчів поспіль у цьому турнірі за сезон.

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"
"Баварія", розгромивши "Ліон" (3:0), склала компанію "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів.

Для мюнхенського клубу це десята перемога поспіль у європейській кампанії сезону-2019/20.

Тож баварці побили рекорд "Барселони" в Лізі чемпіонів сезону-2002/03. Нагадаємо, тоді підопічні Луї Ван Гала здобули в турнірі 9 перемог поспіль.

У "Баварії" є шанс наростити показник послідовних перемог в одному сезоні в ЛЧ. Для цього підопічним Ганса-Дітера Фліка потрібно "лише" обіграти ПСЖ 23 серпня.

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