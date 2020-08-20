"Баварія" побила рекорд "Барселони" в Лізі чемпіонів

Для мюнхенського клубу це десята перемога поспіль у європейській кампанії сезону-2019/20.
Тож баварці побили рекорд "Барселони" в Лізі чемпіонів сезону-2002/03. Нагадаємо, тоді підопічні Луї Ван Гала здобули в турнірі 9 перемог поспіль.
10 - @FCBayern are the first team to win their first 10 matches of a Champions League campaign, breaking the record held by FC Barcelona (9) in 2002/03. #UCL #OLFCB— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020
У "Баварії" є шанс наростити показник послідовних перемог в одному сезоні в ЛЧ. Для цього підопічним Ганса-Дітера Фліка потрібно "лише" обіграти ПСЖ 23 серпня.