УЄФА запропонував провести вересневий матч за Суперкубок Європи з глядачами

Зустріч переможців Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройде в Будапешті.

На сьогоднішній відеоконференції за участю представників усіх 55 національних федерацій, що входять до Європейського союзу футбольних асоціацій, керівництво УЄФА запропонувало провести матч за Суперкубок Європи в присутності обмеженої кількості глядачів, повідомляє "Советский спорт", з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Гра переможців Ліги чемпіонів і Ліги Європи може стати тестом для оцінки можливості і надалі проводити футбольні матчі з уболівальниками на трибунах.

У той же час в УЄФА підкреслили, що вересневі матчі національних збірних пройдуть без глядачів.

Матч за Суперкубок УЄФА має відбутися в Будапешті 24 вересня.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи зустрінуться "Севілья" і "Інтер", а в фіналі Ліги чемпіонів - "Баварія" і ПСЖ.