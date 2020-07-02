Чемпион мира и экс-игрок "Барселоны" назвал Месси "полутораметровым аутистом"

Чемпион мира-1998 и Европы-2000 в составе сборной Франции, бывший нападающий "Барселоны" Кристоф Дюгарри выразил беспокойство тем, что его соотечественник Антуан Гризманн не имеет, на его взгляд, достаточно практики в составе "блаугранас".

При этом 48-летний Кристоф косвенно обвинил в данной ситуации капитана "Барсы" Лионеля Месси.

"Чего боится Гризманн? - заявил Дюгарри в своем шоу Team Duga на RMC Sport. - Он боится полутораметрового ребенка, который наполовину аутист? Он просто должен дать ему пощечину, если есть проблемы".

Ранее сообщалось, что между Гризманном и Месси есть недопонимание.

Последний полный матч за "Барселону" 29-летний француз провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против "Леганеса" (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с "Севильей" (0:0), 65 минут в матче с "Атлетиком" (1:0) и 10 минут в игре против "Сельты" (2:2).

В последнем матче - против "Атлетико" (2:2) Антуан вышел на поле на 90-й минуте.

На счету Гризманна в текущем сезоне 14 голов и 4 результативные передачи в 43 матчах за "блаугранас".