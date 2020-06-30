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ГлавнаяСпорт

"Барселона" и "Ювентус" осуществили дорогостоящий обмен полузащитниками

Участниками сделки стали Миралем Пьянич и Артур Мело.

Миралем Пьянич
Фото: EPA/UPG
Миралем Пьянич

"Барселона" приобрела полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 60 млн евро, плюс еще возможны бонусы, в размере до 5 млн.

30-летний босниец подписал соглашение до июня 2024 года.

В свою очередь, из Барселоны в Турин отправился Артур Мело., сообщает пресс-служба "Барсы".

Артур Мело
Фото: EPA/UPG
Артур Мело

За бразильца "Старая синьора" выложила 72 млн евро. Еще 10 млн может достаться "блаугранас" в качестве бонусов. Зарплата 23-летнего футболиста составит 7 млн евро за сезон плюс бонусы.

Отметим, что Артур станет четвертым самым дорогим игроком в истории "Ювентуса", сообщает Football Italia.

Первое место занимает Криштиану Роналду, за которого туринцы заплатили "Реалу" 117 млн евро. На 27 млн меньше обошелся "Ювентусу" трансфер из "Наполи" Гонсало Игуаина.

Топ-3 замыкает Маттейс де Лигт, за которого "Старая синьора" выплатила "Аяксу" 85,5 млн евро.

Пятое место занимает трансфер Джанлуиджи Буффона из "Пармы" (53 млн евро).

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