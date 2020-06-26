Клуб Английской Премьер-Лиги получит в виде бонусов 2,5 млн фунтов за чемпионский титул "Ливерпуля"

"Саутгемптон" получит около 2,5 млн фунтов бонусных выплат за первую победу "Ливерпуля" в Английской Премьер-Лиге, сообщает The Telegraph.

Дело в том, что в чемпионском составе Юргена Клоппа играют сразу 4 экс-игрока "святых". И с победой "красных" в чемпионате автоматически активировались пункты в контрактах Вирджила ван Дейка, Садио Мане, Адама Лалланы и Деяна Ловрена по суммам компенсации за трансферы этих игроков на "Энфилд".

Фото: EPA/UPG Адам Лаллана (слева) и Вирджил ван Дейк

Отметим, что в чемпионском составе "Ливерпуля" есть еще один футболист, который является "продуктом" клуба с "Сейнт Мэри" - это по полузащитник Алекс Оксленд-Чемберлен, но трансфер 26-летнего англичанина клуб с "Энфилда" произвел из "Арсенала".

Добавим, что победа мерсисайдского клуба стала самой ранней в истории АПЛ. "Красные" отпраздновали успех за 7 туров до финиша, чего раньше никому из клубов АПЛ не удавалось.