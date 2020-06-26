В рамках заключительного и центрального матча 31-го тура Английской Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимал "Манчестер Сити" и одержал минимальную победу – 2:1.

Победный гол на 78-й минуте с пенальти, назначенном арбитром Стюартом Атвеллом за умышленную игру рукой в собственной штрафной площади экс-игроком "Шахтера" Фернандиньо, забил экс-партнер "Ферны" по донецкому клубу – Виллиан.

Таким образом, два бывших футболиста "Шахтера" поучаствовали в коронации "Ливерпуля" чемпионами АПЛ.

За 7 туров до финиша отрыв подопечных Юргена Клоппа от "горожан" составил недосягаемые 23 очка.

"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл звание чемпиона Англии и впервые в своей истории завоевал титул чемпиона АПЛ.