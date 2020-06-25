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ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" установил удивительный рекорд Английской Премьер-Лиги

"Красные дьяволы" обыграли "Шеффилд Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" установил удивительный рекорд Английской Премьер-Лиги
Неудержимый Энтони Марсьяль
Фото: EPA/UPG

В рамках 31-го тура Английской Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" не встретил сопротивления со стороны своих одноклубников из Шеффилда, забив ворота "клинков" три безответных гола – 3:0.

Причем хет-триком отметился Антони Марсиаль.

Стоит отметить, что 24-летний француз стал первым со времен Алекса Фергюсона, кто отметился за МЮ хет-триком в рамках АПЛ.

И уж совсем удивительную картину можно было наблюдать спустя 6 минут после исторического для Марсиаля события.

На 80-й минуте коуч МЮ Уле-Гуннар Сольскьяер произвел пента-замену, выпустив на поле одновременно 5 новых игроков.

За всю 30-летнюю историю АПЛ ничего подобного зрители не видели.

Отметим, что на эту процедуру понадобилось полторы минуты игрового времени.

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