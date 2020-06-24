ФБР доказало, что оставленная висельная петля в боксе темнокожего гонщика NASCAR – это не расизм

Оказывается, петля пылилась там еще с осени.

В прошедший уик-энд в боксе единственного темнокожего пилота NASCAR Буббы Уоллеса перед стартом отложенной гонки в Алабаме была найдена висельная петля.

Петля в США считается проявлением агрессивного расового недовольства из-за ассоциаций с судом Линча.

К расследованию были подключены детективы ФБР, которые и выяснили, что никакого расизма не было.

Эта петля находилась в боксе еще с осени прошлого года и использовалась для того, чтобы открывать ворота. Ее не подбросили в бокс конкретно Уоллеса, она находилась там задолго до этого.

"Установлено, что Бубба Уоллес не был объектом преступления на почве ненависти. Согласно отчету ФБР, подтвержденному фотографиями, веревка от дверей боксов, похожая не петлю, находилась там с прошлой осени. Очевидно, это было задолго до прибытия 43-х команд и распределения боксов.

Мы благодарны ФБР за быстрое и тщательное расследование. Рады узнать, что Бубба не пострадал от намеренной расистской акции", - говорится в пресс-релизе NASCAR.