Дорогостоящее приобретение "Тоттенхэма" отказывается играть под руководством Моуриньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, который перед началом нынешнего сезона был приобретен за 60 млн евро у лионского "Олимпика", отказывается работать с главным тренером команды Жозе Моуриньо, сообщает Get French Football News.

По инсайдерской информации, недавно между наставником и футболистом состоялся диалог, в ходе которого 23-летний француз выразил недовольство методами работы португальца.

В итоге, Танги заявил, что больше не хочет играть под руководством "Особенного".

Уточняется, что некоторые игроки "шпор" встали на сторону Ндомбеле, отметив, что футболист показывает отличную самоотдачу на тренировках, но все равно не попадает в основной состав.

Напомним, что Ндомбеле уже в дебютном матче за "Тоттенхэм" (против "Астон Виллы" – 3:1) забил свой первый гол в Английской Премьер-Лиге.

Всего в текущем сезоне АПЛ футболист провел 19 матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами.