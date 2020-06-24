Формула-1 предложила своим фанам уникальные сувениры с действующих этапов Гран-При

Формула-1 предложила болельщикам купить уникальный сувенир - квадрат на финишном флаге. Он состоит из 80 квадратов: 40 черных и 40 белых.

Стоимость фрагмента - 200 фунтов стерлингов, сообщает официальный сайт Формулы-1.

При этом отмечается, что сувенир будет именной - организаторы чемпионата мира в классе машин Формула-1 обязались на купленном квадрате написать имя болельщика.

Отмечается, что после завершения этапа Гран-При, клетчатый флаг разрежут и отправят каждому покупателю его именную клетку. Каждый квадрат, некогда бывший частью финишного флага, перед отправлением адресату поместят в рамку.

Напомним, Международная автомобильная федерация (FIA) и владелец Формулы-1 - американская корпорация Liberty Media договорились провести первый Гран-При нынешнего сезона 5 июля в Шпильберге на автодроме "Ред Булл".