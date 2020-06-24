В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
НАПК проверит депутата ОПЗЖ, который в Москве устроил вечеринку на $1 млн (документ)
НАПК проверит депутата ОПЗЖ, который в Москве устроил вечеринку на $1 млн (документ)
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
Умер черкасский митрополит Софроний
Умер черкасский митрополит Софроний
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
ГлавнаяСпорт

Формула-1 предложила своим фанам уникальные сувениры с действующих этапов Гран-При

Маркетинговая служба "Королевских автогонок" – предприимчива.

Формула-1 предложила своим фанам уникальные сувениры с действующих этапов Гран-При
Фото: formula1.com

Формула-1 предложила болельщикам купить уникальный сувенир - квадрат на финишном флаге. Он состоит из 80 квадратов: 40 черных и 40 белых.

Стоимость фрагмента - 200 фунтов стерлингов, сообщает официальный сайт Формулы-1.

При этом отмечается, что сувенир будет именной - организаторы чемпионата мира в классе машин Формула-1 обязались на купленном квадрате написать имя болельщика.

Отмечается, что после завершения этапа Гран-При, клетчатый флаг разрежут и отправят каждому покупателю его именную клетку. Каждый квадрат, некогда бывший частью финишного флага, перед отправлением адресату поместят в рамку.

Напомним, Международная автомобильная федерация (FIA) и владелец Формулы-1 - американская корпорация Liberty Media договорились провести первый Гран-При нынешнего сезона 5 июля в Шпильберге на автодроме "Ред Булл".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также