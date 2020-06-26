Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
ГлавнаяСпорт

Перед рестартом сезона в НБА шестнадцать игроков оказались зараженными коронавирусом

Баскетболисты обязаны будут уйти на карантин.

Перед рестартом сезона в НБА шестнадцать игроков оказались зараженными коронавирусом
Алексей Лень
Фото: peachtreehoops.com

В ходе исполнения плана по подготовке рестарта сезона в НБА, баскетболисты проходят обязательное тестирование на коронавирус.

Руководство лиги провело 302 теста, 16 из которых стали положительными, или 5,3% от всего пула протестированных, утверждает ESPN. Имена заразившихся игроков не называются.

Таким образом, баскетболисты должны будут уйти на принудительную самоизоляцию и смогут вернуться к тренировочному процессу только после соответствующего решения со стороны медперсонала.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружено у украинского легионера "Сакраменто Кингс" Алексея Леня.

Сезон NBA планируется возобновить 30 июля с 22 командами. Местом дислокации выбран Орландо, штат Флорида.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также