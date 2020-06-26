Перед рестартом сезона в НБА шестнадцать игроков оказались зараженными коронавирусом

Баскетболисты обязаны будут уйти на карантин.

В ходе исполнения плана по подготовке рестарта сезона в НБА, баскетболисты проходят обязательное тестирование на коронавирус.

Руководство лиги провело 302 теста, 16 из которых стали положительными, или 5,3% от всего пула протестированных, утверждает ESPN. Имена заразившихся игроков не называются.

Таким образом, баскетболисты должны будут уйти на принудительную самоизоляцию и смогут вернуться к тренировочному процессу только после соответствующего решения со стороны медперсонала.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружено у украинского легионера "Сакраменто Кингс" Алексея Леня.

Сезон NBA планируется возобновить 30 июля с 22 командами. Местом дислокации выбран Орландо, штат Флорида.