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Бундеслига определила Игрока года

Роберт Левандовски - вне конкуренции.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/2020, сообщает официальный Twitter Лиги.

Кроме 31-летнего поляка в список номинантов входил его партнер по мюнхенскому клубу Серж Гнабри, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд (оба – "Боруссия" Дортмунд), Амин Харит ("Шальке"), Тимо Вернер (РБ "Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").

В нынешнем сезоне Левандовски забил в Бундеслиге рекордные для иностранца 33 гола.

Завтра "Бавария" завершит очередной, 8-й подряд "золотой" для себя сезон Бундеслиги выездным матчем против "Вольфсбурга".

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