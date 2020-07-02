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"Рух" заплатил полумиллиона гривен штрафа за оскорбление арбитра президентом клуба

Григорий Козловский был эмоционален.

"Рух" заплатил полумиллиона гривен штрафа за оскорбление арбитра президентом клуба
Григорий Козловский
Фото: Евгений Кравс, fcruh.com

Клуб Первой лиги - "Рух" заплатил штраф в размере 500 тыс. гривен за оскорбление президентом клуба Григорием Козловским арбитра Дмитрия Кривушкина, сообщает Sportarena.

Инцидент произошел во время поединка 1/16 финала Кубка Украины между "Рухом" и "Мариуполем" (0:1). 

В частности, всплеск эмоций вызвал у Козловского эпизод, случившийся на 77-й минуте поединка, после которого арбитр удалил только что появившегося на поле игрока "Руха" Эрнеста Антви, показав ганскому легионеру прямую красную карточку.

Трибуны тут же начали скандировать речевки о нетрадиционной сексуальной ориентации судьи, и Козловский на послематчевой пресс-конференции был с ними согласен.

При этом отмечается, что львовский клуб до сих пор не оплатил наложенные на клуб штрафные санкции в размере 225 тыс. гривен за неиспользование официального мяча ПФЛ в домашних матчах сезона 2019/20.

ПФЛ оштрафовала "Рух" на 25 тыс. гривен за каждый домашний матч без использования официального мяча.

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