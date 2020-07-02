Украинец решил противостояние команд из Восточного и Западного Лондона.

Накануне в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги в Лондоне "Вест Хэм" принимал своих земляков из "Челси".

По ходу встречи каждая из команд по разу вела в счете – у гостей оба мяча на счету экс-игрока "Шахтера" Виллиана (2:2).

На 78-й минуте наставник "хаммерс" Дэвид Мойес бросил в бой последний свой активный ресурс – Андрея Ярмоленко. И украинец выиграл для своей команды это лондонское дерби.

На 90-й минуте хозяева убежали в редкую за вторую половину встречи контратаку. Майкл Антонио снабдил передачей Ярмоленко, который вошел в штрафную площадь соперника, качнул Антонио Рюдигера и точно выстрелил в дальний угол ворот, принеся "Вест Хэму" нужные в борьбе за выживание 3 очка – 3:2.

Фото: EPA/UPG Кульминационный момент встречи

Этот гол стал для экс-игрока "Динамо" четвертым в нынешнем сезоне АПЛ.

Стоит добавить, что футболисты "Челси" впервые выступали в футболках с новым титульным спонсором на груди - брендом сотовой связи Three, логотипом которого является цифра 3.

И именно столько голов получила команда Фрэнка Лэмпарда в свои ворота.