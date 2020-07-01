Украинский голкипер вошел в топ-10 вратарей по "сухим" матчам в XXI веке

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в список топ-10 вратарей, которые провели наибольшее количество "сухих" матчей, начиная с 2000 года, сообщает Give me Sport.

В этой номинации 36-летний украинец занял довольно высокое 7-е место, обойдя таких мастеров вратарского искусства, как Эдвин Ван дер Сар и Виктор Вальдес.

Воспитанник Кировоградщины отстоял в своей карьере 269 поединков "на ноль".

Пятов продолжает крепко удерживать за собой первый номер как в "Шахтере", так и в национальной команде. И есть вероятность того, что Андрей сможет достать идущего впереди Игоря Акинфеева, который все еще защищает цвета ЦСКА, но завершил свои выступления за сборную России.

А возглавляет рейтинг испанец Икер Касильяс за плечами которого 439 "сухих" поединков.

Вполне вероятно, что его сможет обойти не менее легендарный Джанлуиджи Буффон, который еще на год продлил свои отношения с "Ювентусом".

Топ-10 вратарей по количеству "сухих" матчей, начиная с 2000 года.