Украинский голкипер вошел в топ-10 вратарей по "сухим" матчам в XXI веке

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в список топ-10 вратарей, которые провели наибольшее количество "сухих" матчей, начиная с 2000 года, сообщает Give me Sport.
В этой номинации 36-летний украинец занял довольно высокое 7-е место, обойдя таких мастеров вратарского искусства, как Эдвин Ван дер Сар и Виктор Вальдес.
Воспитанник Кировоградщины отстоял в своей карьере 269 поединков "на ноль".
Пятов продолжает крепко удерживать за собой первый номер как в "Шахтере", так и в национальной команде. И есть вероятность того, что Андрей сможет достать идущего впереди Игоря Акинфеева, который все еще защищает цвета ЦСКА, но завершил свои выступления за сборную России.
А возглавляет рейтинг испанец Икер Касильяс за плечами которого 439 "сухих" поединков.
Вполне вероятно, что его сможет обойти не менее легендарный Джанлуиджи Буффон, который еще на год продлил свои отношения с "Ювентусом".
Топ-10 вратарей по количеству "сухих" матчей, начиная с 2000 года.
- Икер Касильяс – 439.
- Джанлуиджи Буффон – 420.
- Петр Чех – 391.
- Пепе Рейна – 343.
- Мануэль Нойер – 327.
- Игорь Акинфеев – 316.
- АНДРЕЙ ПЯТОВ – 269.
- Эдвин ван дер Сар – 266.
- Виктор Вальдес – 260.
- Микаэль Ландро – 253.