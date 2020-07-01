Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
В Украине подтвердили еще 706 случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 706 случаев заболевания коронавирусом
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской солидарности"
Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской солидарности"
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
Третьякова: "Термин качество детей — не мой"
Третьякова: "Термин качество детей — не мой"
ГлавнаяСпорт

Украинский голкипер вошел в топ-10 вратарей по "сухим" матчам в XXI веке

Андрей Пятов и не думает завершать карьеру.

Украинский голкипер вошел в топ-10 вратарей по "сухим" матчам в XXI веке
Андрей Пятов
Фото: EPA/UPG

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в список топ-10 вратарей, которые провели наибольшее количество "сухих" матчей, начиная с 2000 года, сообщает Give me Sport.

В этой номинации 36-летний украинец занял довольно высокое 7-е место, обойдя таких мастеров вратарского искусства, как Эдвин Ван дер Сар и Виктор Вальдес.

Воспитанник Кировоградщины отстоял в своей карьере 269 поединков "на ноль".

Пятов продолжает крепко удерживать за собой первый номер как в "Шахтере", так и в национальной команде. И есть вероятность того, что Андрей сможет достать идущего впереди Игоря Акинфеева, который все еще защищает цвета ЦСКА, но завершил свои выступления за сборную России.

А возглавляет рейтинг испанец Икер Касильяс за плечами которого 439 "сухих" поединков.

Вполне вероятно, что его сможет обойти не менее легендарный Джанлуиджи Буффон, который еще на год продлил свои отношения с "Ювентусом".

Топ-10 вратарей по количеству "сухих" матчей, начиная с 2000 года.

  1. Икер Касильяс – 439.
  2. Джанлуиджи Буффон – 420.
  3. Петр Чех – 391.
  4. Пепе Рейна – 343.
  5. Мануэль Нойер – 327.
  6. Игорь Акинфеев – 316.
  7. АНДРЕЙ ПЯТОВ – 269.
  8. Эдвин ван дер Сар – 266.
  9. Виктор Вальдес – 260.
  10. Микаэль Ландро – 253.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также